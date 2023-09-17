Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У берегов Стамбула шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом

Следовавший из России сухогруз New Legend столкнулся с контейнеровозом Elbsun у берегов Стамбула. В результате столкновения никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Как уточнили в генеральном управлении, инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. «Столкнулся сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр»,— сообщили в береговой охране. По данным собеседника «РИА Новости», New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз ходит под флагом Португалии.

В береговой охране уточнили, что, согласно результатам проверки, пострадавших и жертв в результате столкновения нет. Ущерб окружающей среде не зафиксирован.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...