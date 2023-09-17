У берегов Стамбула шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом

Следовавший из России сухогруз New Legend столкнулся с контейнеровозом Elbsun у берегов Стамбула. В результате столкновения никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» в генеральном управлении береговой охраны Турции.

Как уточнили в генеральном управлении, инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. «Столкнулся сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр»,— сообщили в береговой охране. По данным собеседника «РИА Новости», New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз ходит под флагом Португалии.

В береговой охране уточнили, что, согласно результатам проверки, пострадавших и жертв в результате столкновения нет. Ущерб окружающей среде не зафиксирован.

Милена Костерева