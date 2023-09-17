В Кущевском районе медучреждения внедряют бережливые технологии

В медучреждениях Кущевского района внедряют проект «Бережливая поликлиника». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам главврача Кущевской ЦРБ Сергея Сычева, в поликлиниках района внедрили 23 бережливых проекта. «Мероприятия направлены на оптимизацию и совершенствование логистики пациентов и регулирование сроков ожидания медицинской помощи. Это позволило снизить производственные потери и увеличить время общения с больными»,— пояснил господин Сычев.

В рамках проекта в центральной районной больнице обновили кабинеты и коридоры, а также сделали крытые колясочные и комнаты для кормления младенцев. А переход на электронный документооборот значительно сократил время оформления документов пациентов.

К проекту «Бережливая поликлиника» уже присоединились 170 кубанских поликлиник и поликлинических подразделений. Систему обеспечения доступной медицинской помощи реализуют в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Маргарита Синкевич

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