Пермские коммунисты предложили изменить законодательство

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение заксобрания Пермского края поправки к региональному законопроекту «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Коммунисты предлагают заменить ежеквартальную отчетность для владельцев спецсчетов на ежегодную. Законопроект и сопроводительные документы к нему опубликованы в базе данных заксобрания.

Согласно действующему законодательству, владельцы специальных счетов обязаны представлять в органы государственного жилищного надзора информацию о размере средств, поступивших на счет, расходах на камремонт и остатке средств. Владелец спецсчета обязан также указать сведения о заключенных договорах займа или кредитных договорах на проведение капремонта.



По мнению фракции КПРФ, переход на ежегодную отчетность позволит сократить административную нагрузку на владельцев спецсчетов и разгрузить органы жилищного надзора. Расходы на ежеквартальную отчетность, как считают коммунисты, «не оправданы никакой хозяйственной надобностью». А органы жилнадзора при необходимости могут срочно запрашивать информацию у владельцев спецсчетов.

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение заксобрания Пермского края поправки к региональному законопроекту «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Коммунисты предлагают заменить ежеквартальную отчетность для владельцев спецсчетов на ежегодную. Законопроект и сопроводительные документы к нему опубликованы в базе данных заксобрания.

Согласно действующему законодательству, владельцы специальных счетов обязаны представлять в органы государственного жилищного надзора информацию о размере средств, поступивших на счет, расходах на камремонт и остатке средств. Владелец спецсчета обязан также указать сведения о заключенных договорах займа или кредитных договорах на проведение капремонта.

По мнению фракции КПРФ, переход на ежегодную отчетность позволит сократить административную нагрузку на владельцев спецсчетов и разгрузить органы жилищного надзора. Расходы на ежеквартальную отчетность, как считают коммунисты, «не оправданы никакой хозяйственной надобностью». А органы жилнадзора при необходимости могут срочно запрашивать информацию у владельцев спецсчетов.