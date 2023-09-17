В Сергиевом Посаде трое детей отравились парами хлора в фитнес-клубе

Прокуратура Московской области сообщила, что в городе Сергиев Посад трое детей попали в больницу после отравления парами хлора в бассейне одного из фитнес-клубов. Следственный комитет РФ (СКР) возбудил по факту случившегося уголовное дело.

Дети почувствовали недомогание во время занятий вчера, 16 сентября. Они были госпитализированы с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора», говорится в сообщении подмосковной прокуратуры. По предварительным данным, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора оказалась в воде из-за неисправного насосно-циркулирующего оборудования.

В следственном управлении СКР по Подмосковью сообщили о возбуждении уголовного дела по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Осуществляются допросы сотрудников клуба, сотрудниками Роспотребнадзора изъяты образцы воды. Планируется назначение судебных экспертиз»,— поясняют следователи.

По информации источников РЕН ТВ, инцидент произошел в фитнес-центре «Виктория». Собеседники телеканала рассказали, что парами хлора отравились трое детей, двоим из которых по семь лет и еще одному — 11 лет, а также их 30-летний тренер. При этом отмечается, что один из отравившихся детей, по предварительным данным, «находится в тяжелом состоянии».

Александр Кислов