В Екатеринбургском зоопарке умерла 25-летняя белая медведица Айна

В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна, ей было 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

«Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы»,— приводит администрация города комментарии сотрудников зоопарка. Отмечается, что в последнее время состояние ее здоровья резко ухудшилось.

Айна родилась в Пермском зоопарке в конце 90-х годов. Ее привезли в Екатеринбург, чтобы составить пару белому медведю Умке, который скончался в апреле 2021. Он умер после того, как проглотил детский мячик, брошенный в вольер одним из посетителей. Ему тоже было 25 лет. Позже выяснилось, что у медведя был рак.

Полина Хабарова

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