Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки пассажиров

В январе-августе 2023 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) было перевезено 8,2 млн пассажиров. Это на 4,3% больше, чем в январе-августе 2022-го. При этом в пригородном сообщении по ЮВЖД было отправлено 5 млн пассажиров — на 0,1% больше, чем в 2022-м, аналогичный показатель для пассажиров дальнего следования составил 3,2 млн, увеличившись на 11,5%.

Вырос и пассажирооборот: с января он достиг 7,9 млрд пасс-км. Это на 15,8% больше, чем в январе-августе 2022-го. В пригородном сообщении показатель увеличился на 8% — до 184,3 млн пасс-км, в дальнем следовании — на 16%, до 7,7 млрд пасс-км.

Мария Старикова