Прожиточный минимум в Челябинской области увеличится на 3,9% в 2023 году

Правительство Челябинской области установило величину прожиточного минимума населения на 2024 год. В среднем на человека он составит 14279 руб., что на 549 руб. или 3,9% больше, чем в 2023 году. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения и пенсионеров также увеличится на 3,9% и составит 15564 (+598) и 12280 руб. (+472) соответственно. Для детей его размер вырастет на 45 или 566 руб., до 14706 руб.

Величина прожиточного минимума необходима для расчета многих пособий и социальных выплат, а также используется в качестве критерия нуждаемости при их назначении.

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