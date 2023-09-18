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Коммерсантъ FM
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Сила в слабости

Что показали выборы городской власти в столице Армении

В Ереване 17 сентября прошли выборы в Совет старейшин — муниципальное собрание столицы, которое утверждает мэра. Соцопросы перед голосованием уверенно называли фаворитом правящую партию «Гражданский договор», список которой возглавил бывший вице-премьер Тигран Авинян. Оппозиция объявила, что муниципальные выборы должны стать началом отстранения от власти команды премьера Никола Пашиняна. Пока, впрочем, оппоненты господина Пашиняна — это подтвердила и прошедшая кампания — слишком слабы и разобщены. И в этом сила нынешнего премьера.

Согласно предвыборным опросам, большинство респондентов заявили о готовности поддержать «Гражданский договор» во главе с бывшим вице-премьером 34-летним Тиграном Авиняном, который уже год работает вице-мэром столицы

Согласно предвыборным опросам, большинство респондентов заявили о готовности поддержать «Гражданский договор» во главе с бывшим вице-премьером 34-летним Тиграном Авиняном, который уже год работает вице-мэром столицы

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Согласно предвыборным опросам, большинство респондентов заявили о готовности поддержать «Гражданский договор» во главе с бывшим вице-премьером 34-летним Тиграном Авиняном, который уже год работает вице-мэром столицы

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Выборы столичных властей наблюдатели в Армении и за ее пределами единодушно называли не иначе, как смотром сил и политическим событием общенационального масштаба. В том числе потому, что почти треть избирателей страны проживают в Ереване. Не менее важный аргумент в пользу такого отношения к нынешнему голосованию связан с тем, что выборы проходят по пропорциональной системе. То есть их итоги покажут, чего стоит та или иная партия. В армянской столице, напомним, мэра выбирает Совет старейшин, состоящий из 65 депутатов. Соответственно, партия, получившая в нем большинство мест, сможет назначить градоначальника — обычно это первый номер в партийном списке участников выборов.

Участие в избирательной кампании, которая началась 23 августа, принимали 14 партий: «Гражданский договор», «Сила родины», «За социальную справедливость», «Национальный прогресс», «Общественный голос», «Победа», «Страна для жизни», «Республика», «Единая Армения», «Просвещенная Армения», «Справедливая Армения», а также блок «Мать Армения», «Европейская партия Армении» и партия «Демократическая консолидация».

Большинство оппозиционных партий сразу обозначили, что для них эта кампания — первый шаг к отстранению от власти правящей партии «Гражданский договор» и вообще команды премьер-министра Никола Пашиняна. Господин Пашинян руководит Арменией с 2018 года. Пять с лишним лет назад он осуществил в стране «бархатную революцию», добившись отставки премьера Сержа Саргсяна, пересевшего в кресло главы правительства с поста президента республики. Проигранная Арменией в 2020 году война в Карабахе, завершившаяся тем, что Азербайджан вернул себе контроль над большей частью региона, не пошатнула позиций Никола Пашиняна. На организованные оппозицией протесты в начале 2021 года премьер ответил собственными, более многочисленными и яркими митингами. А потом — летом того же года — в стране состоялись досрочные парламентские выборы: «Гражданский договор» их уверенно выиграл. Таким образом, вопрос о легитимности власти, чье правление теперь ассоциируется с проигранной Азербайджану войной, был решен тогда в пользу власти.

Но оппозиция не теряет надежды потеснить соперников. Лидер списка блока «Мать Армения» Андраник Теванян заявил перед голосованием, что нынешние выборы не обычные. «Они будут судьбоносными для Армении и Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”). Перед всеми нами стоит вопрос выбора между настоящим миром и настоящей войной. Если данная власть останется, война и потери будут неизбежны. От выбора каждого из нас зависит будущее наших детей и нашей страны»,— сказал политик. Неучастие в выборах, по его словам, будет равносильно голосованию за власть: «Убежден, что вместе мы сможем осуществить полноценную смену власти, начиная с Еревана. Смена власти в Ереване, смена власти в Армении».

Точно так же свою цель на этих выборах формулировала лидер списка «Страна для жизни» Мане Тандилян. Она концентрировалась не на проблемах столицы, а на проблемах всей страны. «Проводимая Пашиняном политика разрушительна для нашей государственности. Мы не должны превращать Армению в зону столкновения, если не хотим, чтобы наше государство исчезло. Сейчас власти, ведя недальновидную политику, именно этим и заняты. При этом они боятся, что мы демократическим путем придем к власти»,— заявила госпожа Тандилян.

Партия «Страна для жизни» интересна тем, что ее поддерживает новичок в армянской политике, бизнесмен и филантроп Рубен Варданян. В 2022 году он отказался от гражданства России, переехал в Армению, а затем непродолжительное время работал в должности госминистра, фактически главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Он и сейчас находится там, хотя никаких должностей уже не занимает.

Впрочем, согласно соцопросам, шансы на успех «Страны для жизни», да и прочих оппозиционных сил убедительными не выглядели. По данным Gallup International Association, которая проводила опросы в августе и сентябре, большинство респондентов заявили о готовности поддержать «Гражданский договор» во главе с 34-летним бывшим вице-премьером Тиграном Авиняном, который уже год работает вице-мэром столицы.

На втором месте — «Национальный прогресс», чей список возглавил экс-мэр Еревана Айк Марутян. Господин Марутян раньше был частью правящей в Армении команды, но потом рассорился с коллегами, покинул пост градоначальника и теперь оппонирует бывшим единомышленникам. На третьем месте в августе располагался упомянутый Андраник Марутян. При этом цифры были такими: 15,1% опрошенных поддерживали «Гражданский договор», 9,6% — «Национальный прогресс» и 3,8% — блок «Мать Армения».

Последний опрос армянского представительства Gallup International Association был обнародован за два дня до выборов — 15 сентября. Тройка лидеров, согласно ему, не изменилась, изменились цифры. За список «Гражданского договора» во главе с Тиграном Авиняном собирались голосовать 22,5%, за список «Национального прогресса» по главе с Айком Марутяном — 14,3% и за блок «Мать Армения», ведомый Андраником Теваняном,— 7,8% избирателей.

Таким образом, у правящей команды есть все шансы сохранить столицу за собой.

«Николу Пашиняну сейчас никто ничего противопоставить не может. Оппозиция может митинговать, критиковать, делать что угодно, но влиять ни на что, в том числе на принятие решений, не может. Они выходят на улицу, но собрать там что-то внушительное неспособны. По крайней мере пока»,— описал реальность в беседе с “Ъ” глава ереванского Института Кавказа Александр Искандарян.

Армянский политический опыт, продолжил эксперт, показывает, что Армения терпит власть десять лет. «Правление и лидерство Левона Тер-Петросяна в армянской политике длилось с 1988 по 1998 год. Роберт Кочарян рулил с 1998-го по 2008-й. Серж Саргсян правил с 2008-го по 2018-й. Причем Серж Саргсян за год до "бархатной революции" выиграл выборы. Но через год потерял власть»,— напоминает господин Искандарян.

Если описанная тенденция по каким-то причинам не будет скорректирована, а такое тоже возможно в новых геополитических реалиях, Никол Пашинян останется во главе страны до 2028 года. Другое дело, что нынешние выборы высветили не только слабость оппозиции, но и апатию общества. В 17:00 по ереванскому времени — то есть за три часа до закрытия избирательных участков — к урнам пришли лишь 21,36% избирателей. Или 176 тыс. из 827 тыс. человек, обладающих правом голоса. Это значит, что вывести людей на избирательные участки оказалась не способна ни оппозиция, ни власть.

Владимир Соловьев, Ереван

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