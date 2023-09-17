Дело о банкротстве фирмы экс-депутата Пермской гордумы прекращено

В отношении ООО «КаскадСтрой», принадлежащей бывшему депутату Пермской городской думы Анатолию Саклакову, прекращено дело о несостоятельности. Об этом свидетельствует определение краевого арбитражного суда.

Из документов дела следует, что суд отказал ФНС РФ в признании должника банкротом по упрощенной процедуре банкротства и прекратил производство. В мотивированном определении от 31 августа указано на наличие у «КаскадСтроя» открытых расчетных счетов, также отмечена явка директора в судебное заседание. При налоговой недоимке в 15,1 млн руб. дело о банкротстве фирмы было прекращено.

Напомним, в марте 2023 года ФНС РФ обратилась с заявлением о признании ООО «КаскадСтрой» несостоятельным. Месяцем ранее Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал компании в пересмотре решения налоговой службы о доначислении НДС в размере 10,2 млн руб. и пеней на 4,4 млн руб. Нарушения выявлены после проверки за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017-го.

После этого «КаскадСтрой» сообщил о заключенных контрактах, связанных с выполнением строительных работ на объектах инфраструктуры Минобороны РФ. Проектирование, реконструкция и строительство объектов промышленного, военного и гражданского назначения ведется в 16 регионах России. По данным бухгалтерского баланса, активы за 2021 год составили 159,9 млн руб.

Анатолий Саклаков был депутатом Пермской городской думы V созыва в 2011–2016 годах. С 2010 года господин Саклаков возглавляет группу компаний «Каскад», в которую входит и ООО «КаскадСтрой». Фирма занималась строительством ФОК «Победа» на Обвинской, 9, открытие которого состоялось в 2015 году.



В отношении ООО «КаскадСтрой», принадлежащей бывшему депутату Пермской городской думы Анатолию Саклакову, прекращено дело о несостоятельности. Об этом свидетельствует определение краевого арбитражного суда.

Из документов дела следует, что суд отказал ФНС РФ в признании должника банкротом по упрощенной процедуре банкротства и прекратил производство. В мотивированном определении от 31 августа указано на наличие у «КаскадСтроя» открытых расчетных счетов, также отмечена явка директора в судебное заседание. При налоговой недоимке в 15,1 млн руб. дело о банкротстве фирмы было прекращено.

Напомним, в марте 2023 года ФНС РФ обратилась с заявлением о признании ООО «КаскадСтрой» несостоятельным. Месяцем ранее Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал компании в пересмотре решения налоговой службы о доначислении НДС в размере 10,2 млн руб. и пеней на 4,4 млн руб. Нарушения выявлены после проверки за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017-го.

После этого «КаскадСтрой» сообщил о заключенных контрактах, связанных с выполнением строительных работ на объектах инфраструктуры Минобороны РФ. Проектирование, реконструкция и строительство объектов промышленного, военного и гражданского назначения ведется в 16 регионах России.

По данным бухгалтерского баланса, активы за 2021 год составили 159,9 млн руб.

Анатолий Саклаков был депутатом Пермской городской думы V созыва в 2011–2016 годах. С 2010 года господин Саклаков возглавляет группу компаний «Каскад», в которую входит и ООО «КаскадСтрой». Фирма занималась строительством ФОК «Победа» на Обвинской, 9, открытие которого состоялось в 2015 году.