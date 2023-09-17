В Челябинской области более 10 тыс. человек приняли участие в «Кроссе наций»

На массовый забег «Кросс наций» вышли 10665 жителей Челябинской области. Спортивный праздник прошел 16 сентября в 22 муниципалитетах. Охрану общественного порядка, безопасность гостей и участников обеспечили около 500 полицейских, сотрудников частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске на массовый забег в городском бору вышли около 6 тыс. человек.

«Приняты исчерпывающие меры для недопущения возникновения негативных ситуаций, созданы все условия, чтобы мероприятия прошли без происшествий, и ничто не омрачило праздничное настроение участников массовых забегов и близких, пришедших поддержать спортсменов»,– говорится в сообщении. Нарушений общественного порядка 16 сентября не допущено.

Всероссийский массовый забег «Кросс нации» проводится в России с 2004 года. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям физкультурой. В Челябинской области мероприятия проходят в течение трех дней в 43 муниципалитетах.

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