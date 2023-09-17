На Московский марафон в 2023 году зарегистрировались рекордные 38 тыс. человек

Московский марафон, который пройдет сегодня, 17 сентября, на улицах столицы, в десятый раз установил рекорд по количеству зарегистрированных участников. Заявки на участие в марафоне подали 38 тыс. человек, сообщил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

«На старт первого марафона в 2013 году вышло 5 тыс. человек, в этом году уже зарегистрировалось 38 тыс. бегунов. Это самое масштабное мероприятие в истории марафонов, которые проводились как в советское время, так и в России. На Московский международный марафон мира выходило до 25 тыс. человек»,— рассказал господин Тарасов (цитата по ТАСС).

Дмитрий Тарасов отметил, что в детском забеге, который проходил 16 сентября, приняли участие около 800 детей разных возрастов. «Беговое движение с каждым годом набирает обороты. Сегодня на старт Московского марафона выйдет большое количество иногородних участников, приехавших из разных регионов России — от Калининграда до Владивостока. Очень много ребят приехало из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, есть бегуны и из дальнего зарубежья»,— добавил он.

Московский марафон — крупнейшее российское соревнование по бегу в Москве, проводимое ежегодно с 2013 года. Сегодня для участников забега будут предложены две дистанции на выбор — 42,2 км и 10 км. В связи с проведением Московского марафона в столице временно закроют движение на улицах: Лужники, Смоленская, Крымский Вал, Большая Ордынка, Тверская, а также Моховая и Охотный Ряд. Ограничения будут действовать до 17:00. До окончания мероприятия на участках ограничения будет недоступна парковка.