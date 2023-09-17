В ДТП на трассе под Нижним Тагилом погиб водитель квадроцикла

На 20 км трассы Нижний Тагил — Усть-Утка в воскресенье, 17 сентября, в ДТП погиб водитель квадроцикла. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, мужчина скончался до прибытия медиков. В 2023 году он 22 раза привлекался к административной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель квадроцикла, не имеющий права управления, двигался без мотошлема с небезопасной скоростью. По предварительным данным ГИБДД, около 04:00 41-летний житель Черноисточинска (Горноуральский городской округ) потерял контроль за управлением и опрокинулся на квадроцикле.

«В каком состоянии водитель управлял квадроциклом будет установлено после проведения экспертизы в медицинском учреждении»,— сказано в сообщении. Следователи установят причину ДТП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полина Хабарова

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