В ДТП на трассе Южноуральск – Магнитогорск погибли три человека

В Верхнеуральском районе Челябинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло днем 16 сентября на 95 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск. 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, на участке где выезд разрешен, и совершил касательное столкновение со встречной «Лада Ларгус». Затем ВАЗ врезался во встречный автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 78-летний водитель.

В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте происшествия, водитель Peugeot и его 72-летняя пассажирка умерли при транспортировке в медицинское учреждение.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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