Около 200 тыс. жителей Греции почти две недели остаются без питьевой воды

После наводнения около 200 тыс. жителей города Волос, расположенного в центральной части Греции, лишились доступа к питьевой воде, сообщает местная газета Ekathimerini. По информации издания, с нехваткой воды местные жители борются уже 12 дней подряд.

В греческой префектуре Магнисия, центром которой является Волос, продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения из-за сильных ливней, обрушившихся на Грецию 4 сентября. По словам мэра Волоса Ахиллеаса Беоса, доступ к питьевой воде смогут восстановить только через 20 дней. В Магнисии и соседствующей с ней Фессалии еще неделю будут закрыты все школы.

С 4 сентября по всей Греции шли сильнейшие ливни, в районе Загора возле города Волос 5 сентября выпало 645 мм осадков. С 5 сентября в оперативный центр пожарной службы Греции поступило 6,4 тыс. обращений с просьбой о помощи. С побережья Пилио в регионе Магнисия были эвакуированы более 200 человек, включая туристов. В гостиницах и пансионатах они провели без воды и электричества три дня, сообщало агентство AMNA. Из-за наводнений погибли по меньшей мере 15 человек. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении дополнительных €300 млн на борьбу с последствиями природных бедствий.