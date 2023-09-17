Госдолг Удмуртии сократился на 2 млрд рублей за август

Государственный долг Удмуртии на 1 сентября составил 72,79 млрд руб. Это на 2 млрд руб. меньше объема предыдущего месяца, поскольку в августе власти региона досрочно погасили бюджетный кредит от управления Федерального казначейства по Удмуртии. Такие данные приводит министерство финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В структуре госдолга региона кредиты из федерального бюджета составляют 93% (67,79 млрд руб.), обязательство по ценным бумагам — 7% (5 млрд руб.). Ставка по коммерческим заимствованиям составляет 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 сентября составили 265 млн руб. Просроченная задолженность и расходам на обслуживание отсутствует.