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19 новых троллейбусов направят в Ижевске в 2024 году

В столицу Удмуртии в 2024 году поступит 19 новых троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». Развитие городского электротранспорта и условия попадания в программы по обновлению подвижного состава представители предприятия обсудили на встрече с депутатом Госдумы Олегом Гариным и заместителем министра транспорта региона Зульфией Галеевой.

Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

Напомним, ранее по нацпроекту предприятие получило 16 трамваев «Львенок» в 2020 году.

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