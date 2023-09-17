В Москве против мужчины возбудили дело за жестокое обращение с котенком

Следователи отдела МВД по Царицыно в Москве возбудили уголовное дело против мужчины по подозрению в жестоком обращении с животным. На него пожаловались в полицию жители, которые увидели в соцсетях видео, где он мучает котенка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«В отношении 33-летнего мужчины следователем СО ОМВД России по району Царицыно города Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). После обследования в ветеринарной клинике котенка забрали себе неравнодушные люди»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным РЕН ТВ, мужчина работал в гаражном кооперативе, где и нашел животное. Он снял видео, на котором душил котенка и засовывал его в микроволновку. В тот же день в полицию обратились очевидцы, которые предположили, что видео было снято на складе в Тарном проезде.

Анастасия Ларина