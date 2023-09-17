В Москве внедорожник протаранил десять автомобилей

Водитель внедорожника устроил как минимум десять аварий на юге Москвы и скрылся. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе московского управления МВД. Водителя уже задержали.

Как сообщили в правоохранительных органах, внедорожник протаранил десять автомобилей на Липецкой улице в Южном административном округе (Восточное Бирюлёво), а после скрылся. Его задержали на территории Московской области.

Как сообщил Mash со ссылкой на очевидцев, водитель внедорожника был в крови и сидел за рулём с пистолетом, а также говорил, что у него в багажнике труп и что за ним гонятся.

Анастасия Ларина