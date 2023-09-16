На фестивале сыра в Адыгее поставили рекорд по числу его одновременных едаков

На фестивале адыгейского сыра, который в эти выходные проходит в Майкопском районе республики, поставлен первый рекорд по числу одновременных поедателей национального продукта. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Как уточнили «Ъ-Кубань» в оргкомитете фестиваля, это зафиксировать рекорд по количеству участников фестиваля, одновременно поедающих адыгейский сыр, они попытались впервые. В этот раз их число составило 254 человека.

По данным республиканских властей, за прошлый год объём производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и достиг 26 тысяч тонн.

Фестиваль адыгейского сыра проходит 16–17 сентября на большой поляне у хребта Уна-Коз. Он проводится уже в 13-й раз. Между участниками фестиваля проходят соревнования на лучшее подворье, на лучший адыгейский сыр, лучшее национальное блюдо с использованием адыгейского сыра и лучшее блюдо народов мира с адыгейским сыром.

Михаил Волкодав

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