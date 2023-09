Курортный подход к инвестициям

В Турции, ставшей за последние несколько лет излюбленной локацией россиян для покупки зарубежной недвижимости, появился новый заметный проект — резиденции Six Senses Residences Kaplankaya. Южное побережье Эгейского моря давно стало популярным местом отдыха состоятельной публики, где приобретение качественной недвижимости является как инвестицией в альтернативное место для жизни — второй дом или летнюю резиденцию, так и выгодным вложением для получения пассивного дохода. В России проект представляет агентство элитной недвижимости Russia Sotheby`s International Realty.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капланкая становится местом фешенебельной недвижимости в Турции

Фото: Russia Sotheby’s International Капланкая становится местом фешенебельной недвижимости в Турции

Фото: Russia Sotheby’s International

Направление высокого спроса

Турция — одно из наиболее востребованных россиянами направлений для покупки недвижимости. По крайней мере с прошлого года соотечественники остаются наиболее активными иностранными покупателями жилья в стране. Согласно подсчетам Института статистики Турции, в июле текущего года россияне приобрели 772 объекта — это 27,6% от общего числа сделок, заключенных иностранцами (2,89 тыс.). Число сделок с турецкой недвижимостью следующих за россиянами граждан Ирана и Ирака втрое меньше.

Существовавший и ранее высокий спрос россиян на недвижимость в Турции начал активно расти в период пандемии. Тогда страна долгое время оставалась одним из немногих направлений, куда покупатели могли съездить для самостоятельного просмотра понравившихся объектов и заключения сделок. В 2022 году устойчивый тренд усилился: количество стран, где россияне могут заключать сделки, заметно сократилось. В нынешнем году соотечественники стали чаще смотреть на возможность приобретения объектов в Азии, но глобально их предпочтения не поменялись. Согласно подсчетам Russia Sotheby`s International Realty, по результатам первого полугодия 2023 года в топе Кипр, Турция и ОАЭ: на эти три направления пришлось 70% всех сделок. На Таиланд — 15%, Испанию — около 10%, прочие — 5%.

Недвижимость в Турции приобретают не только для собственного проживания или использования в качестве летней резиденции. Такие сделки зачастую заключаются в инвестиционных целях для сохранения и преумножения средств — получения арендного дохода и последующей перепродажи. Подобный подход не лишен потенциала. Согласно подсчетам Центробанка Турции, номинальная стоимость недвижимости в стране за год выросла почти на 96% по итогам августа. Увеличение цен на многие лоты наблюдается и в долларовом выражении: города Турции стабильно оказываются в рейтингах локаций, лидирующих по росту цен на недвижимость. Главное для потенциального инвестора и покупателей жилья для собственных нужд — правильно выбрать локацию и непосредственно объект недвижимости.

Точка притяжения

Russia Sotheby`s International Realty предлагает потенциальным покупателям обратить свое внимание на проект Six Senses Residences Kaplankaya, расположенный в провинции Мугла недалеко от Бодрума. Сама по себе локация уже заслужила признание туристов по всему миру: средняя летняя температура 34 градуса и большое количество солнечных дней делают ее востребованным местом для отдыха. А 76 пляжей Бодрума получили знак отличия «Голубой флаг». Регион — своеобразная точка притяжения любителей яхтинга, приезжающих сюда со всего мира.

Славится локация не только курортами, но и богатой историей. Здесь сохранились многочисленные памятники, включая руины древнего Эфеса и храм Аполлона в Дидме. Ощущение времени подарят прогулки по окрестным поселкам с мощеными улицами. Да и само по себе южное побережье Эгейского моря можно назвать одной из наиболее живописных точек на карте современной Турции.

Капланкая расположена на небольшом удалении от крупных населенных пунктов и туристических центров. У такого расположения есть свои плюсы: из любой локации на местном побережье открывается беспрепятственный вид на Эгейское море и усеянные оливковыми деревьями холмы. При этом транспортная доступность остается комфортной. Прибыв в международный аэропорт Миляс-Бодрум, добраться до места можно за 50 минут на машине, 30 минут на яхте или 10 минут на вертолете. Альтернативный вариант — прилететь в аэропорт Измира, откуда путь на машине займет около полутора часов.

Регион традиционно привлекает поклонников гастрономии, которых ждут интересные места на территории самого курортного комплекса. Здесь работают пять ресторанов, каждый из которых предлагает меню в собственном неповторимом стиле. Так, в Sage & Sea можно попробовать пряные турецкие блюда. За рыбой или морепродуктами стоит отправиться в расположенный у самой воды Meze by the sea, итальянская кухня доступна в Anhinga, а демократичный Wild Thyme славится своей непринужденной обстановкой. Искать новые вкусы можно не только в ресторанах, но и на местном фермерском рынке, где можно выбрать свежие овощи и фрукты, сыр, мед, оливки и другие локальные продукты.

Six Senses Residences Kaplankaya — масштабный проект. Вместе с гостиничным комплексом площадь его территории составляет почти 500 га, в 2,5 раза превосходя размер Монако. Автор концепции Six Senses Residences Kaplankaya — известный архитектор Карлос Ферратер из Барселоны. В числе его проектов преимущественно гостиничные и жилые проекты в Испании. Разработанный им комплекс Six Senses Residences Kaplankaya, с одной стороны, гармонично вписывается в окружающий ландшафт, с другой — не может остаться незамеченным благодаря своему инновационному облику и воплощению новых стандартов в сфере недвижимости. Партнером по реализации Six Seasons Residences Kaplankaya в России выступает агентство элитной недвижимости Russia Sotheby`s International Realty, сотрудничество с которым само по себе считается определенным знаком качества для элитной недвижимости.

Высококачественное наполнение

В составе Six Senses Residences Kaplankaya 78 резиденций площадью 175–600 кв. м с тремя-шестью спальнями, собственными садами, бассейнами и панорамным видом на бухту. Виллы имеют модульный формат, сочетающий в себе одновременно приватность и ощущение сопричастности. Помимо просторной столовой, гостиной, каминной зоны и ванной в резиденциях с пятью-шестью спальнями предусмотрены дополнительные помещения для обслуживающего персонала.

Все резиденции элегантно оформлены и имеют высококачественную отделку: пол из светлой или темной брашированной паркетной доски из дуба, покрытие из анатолийского мрамора, сантехнику Villeroy & Boch в ванных комнатах, раковины Antonio Lupi, качественное кухонное оборудование, окна с двойным остеклением, фасады Sch co, фирменную бытовую технику, камины Meda, умный дом Savant. Особое внимание уделено деталям — например, используется фурнитура Dornbracht. Владельцы недвижимости также могут принять участие в создании облика своего дома, адаптируя его в соответствии с собственными потребностями и вкусом.

Для жителей и гостей Six Senses Residences Kaplankaya доступна вся инфраструктура курорта. Можно отдохнуть на одном из четырех частных или трех уединенных пляжей, пообедать в одном из пяти ресторанов, лаунж- или пляжном баре или воспользоваться услугами частного шеф-повара, посетить огромный спа-центр мирового уровня площадью 10 тыс. кв. м, заказать автомобильный, морской или вертолетный трансфер, заняться хайкингом, катанием на горном или электрическом велосипеде, рыбалкой, парусным или иным водным видом спортом, отправиться на морские экскурсии.

Собственники Six Senses Residences Kaplankaya могут сдавать резиденции в аренду. Управление при этом передается управляющей компании Six Seasons Hotels Resorts Spa. При стартовой стоимости от €2 млн за виллу заявленный арендный доход составляет от 5% в год. Важный фактор для инвесторов — строительство марины с гаванью на 256 яхт. Это значит, что стоимость объектов недвижимости может значительно вырасти в цене.

Одновременно покупка резиденции Six Senses Kaplankaya позволяет собственникам оформить турецкое гражданство. Согласно паспортной программе, право на получение гражданства страны дают инвестиции в недвижимость в размере более $400 тыс. Важно, что эти вложения возвратные: через три года объект можно будет продать. Турецкий паспорт предоставляет гражданам России возможности для безвизовых путешествий, счетов в зарубежных банках, получения бизнес-визы США, участия в инвестиционных программах третьих стран и прочие преимущества.

Ольга Мухина