«Пятьдесят вкусовых оттенков ранней московской осени»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие метаморфозы произошли с заведением, которое ценят за отсутствие пафоса, человечность и достойную еду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Интеллигенция» Фото: «Интеллигенция»

В ресторане «Интеллигенция» неподражаемого ресторатора-бунтаря Никиты Фомкина приступил к работе новый шеф. Ранее Дмитрий Полозов работал на позиции cу-шефа в Sage и Artest. И это лаконичное резюме многое говорит об общем векторе развития «Интеллигенции», проделавшей за два года своего существования гигантский путь от эпатажного бара с невнятной кухней, «сделанной на коленке», до полноценного ресторана с модной московской едой и европейским дружеским сервисом.

Немаловажную роль в этой чудесной метаморфозе сыграл и новый управляющий проекта Алексей Тикунов, ранее работавший в White Rabbit Family и осознано сделавший выбор в пользу нетривиального эмоционального проекта, диаметрально противоположного московскому «тяжелому люксу».

Гости «Интеллигенции» больше всего ценят ее за отсутствие пафоса, но когда вдобавок ко всей этой непринужденности и человечности в ресторане, наконец, появилась достойная еда, весь проект заиграл новым красками.

Пока еще не окончательно закончилось Бабье лето, можно успеть насладиться багряной листвой девичьего винограда на прекрасной летней веранде во внутреннем дворе, а также португальским супом-биск из морепродуктов со сметаной, цветами тыквы, фаршированными муссом из лосося и трески с рикоттой и луком сибуле, стейком из лосося с разноцветной морковью конфи, утиной грудкой с фермерской тыквой и фенхелем и прочими пятьюдесятью вкусовыми оттенками ранней московской осени.

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