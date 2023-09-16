В Екатеринбурге прошел турнир RCC Hard 3 по кулачным боям, который состоял из 13 боев, шесть поединков были первым этапом гран-при в полусреднем весе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Северин победил Александра Деревянко в главном бое турнира RCC Hard 3

Фото: Александр Стародумов Александр Северин победил Александра Деревянко в главном бое турнира RCC Hard 3

Фото: Александр Стародумов

Победу в главном бое вечера забрал Александр Северин (Волгодонск) у Александра Деревянко (Екатеринбург) единогласным решением судей. Бой проходил в сверхтяжелом весе.

«Мне не совсем хотелось драться с Александром Деревянко, но спортивный азарт взял свое. Спасибо тебе за бой, ты настоящий воин!»,— сказал после боя победитель. «Соперник просчитал мою тактику, и он физически крепкий. Мы с ним хотели подраться и сделали это, можно было еще, но как-нибудь уже в следующий раз»,— прокомментировал бой Александр Деревянко.

Другие бои этапа закончились так:

Денис Тюстюбаев (Екатеринбург) победил Владимира Корнаева (Владикавказ) техническим нокаутом в 1 из 3 раундов. Категория: гран-при, полусредний вес.

Егор Ястремский (Тюмень) нокаутировал Александра Клипова (Тамбов) в третьем раунде. Категория: тяжелый вес.

Андрей Саратов (Екатеринбург) одолел Эдуарда Ященина (Сочи) техническим нокаутом из-за отказа от продолжения боя во втором раунде. Категория: гран-при, полусредний вес.

Александр Великдус (Екатеринбург) выиграл Фана Федорова (Кызыл) единогласным решением судей. Категория: легкий вес.

Гегам Хчоян (Самара) победил Рабидина Кельбиханова (Подольск) единогласным решением судей. Категория: гран-при, полусредний вес.

Евгений Смирнов (Иваново) одолел Михаила Ветрила (Пхукет) единогласным решением судей. Категория: гран-при, полусредний вес.

Вячеслав Мещеркин (Омск) победил Данилу Чижова (Санкт-Петербург) досрочно решением судей. Категория: легкий вес.

Александр Татарский (Кирово-Челецк) нокаутировал Константина Степанова (Екатеринбург) в конце первого раунда. Категория: гран-при, полусредний вес.

Азамат Мусин (Сибай) победил Александра Спицына (Ростов-на-Дону) техническим нокаутом за секунду до конца первого раунда. Категория: легкий вес.

Александр Ларькин (Орел) выиграл Даниила Минеева (Рудный) техническим нокаутом во втором раунде. Категория: полутяжелый вес.

Герман Скобенко (Макеевка) победил Владимира Маркелова (Оренбург) раздельным решением судей. Категория: сверхтяжелый вес.

Максим Сульгин (Екатеринбург) побеждает Нурадила Алиева (Шамкхал-Янги-Юрт) на последней секунде первого раунда. Категория: гран-при, полусредний вес.

Турнир RCC Hard 3 прошел на арене Академии единоборств РМК. В рамках турнира состоялся первый этап Гран-при, по правилам которого 24 бойца полусреднего веса сражаются в групповом этапе, и далее лучшие по количеству набранных очков выходят в 1/4 финала. После четверо бойцов в полуфинале определяют двух сильнейших, а они уже бьются за 1 млн руб. и звание чемпиона мира от RCC. За выход в финал бойцам предусмотрен денежный приз в 500 тыс. руб.

Александр Стародумов

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