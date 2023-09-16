Уличные театры 23 и 24 сентября выйдут на улицы Геленджика

Труппы шести уличных театров 23 и 24 сентября выйдут на улицы Геленджика, где будут развлекать жителей и гостей курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Саквояж» из Сочи, «Мягкий знак» из Севастополя, театр на ходулях из Евпатории, артисты из Белореченска, «Чудо» из Астрахани и «Ларамбла» из Ростова-на-Дону будут работать на пяти сценических площадках Геленджика.

Посмотреть уличные представления можно будет на Лермонтовской и Центральной площадях, на набережной между ними, у Курзала, на участке набережной между Курзалом и Центральной площадью.

Отмечается, что выступления театров станут началом программы бархатного сезона, который официально откроется 22 сентября.

Михаил Волкодав

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