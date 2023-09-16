В Московском районе Петербурга благоустроили сквер

В Санкт-Петербурге завершены работы по благоустройству в сквере у дома 59 по Витебскому проспекту, сообщили в комитете по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В обновленном сквере для жителей Московского района оборудовали уличные спортивные тренажеры под навесом, защищающим от дождя. Здесь также поставили беседку и стол для игры в настольный теннис. На площади более 5 тыс. кв. м специалисты отремонтировали газон и разбили клумбы с многолетними растениями: вейником остроцветковым, горцем родственным и шалфеем дубравным.

На территории сквера также есть палисадник, за которым ухаживают постояльцы дома «Комплексного центра социального обслуживания населения». На открытии сквера они со специалистами из комитета высадили сакуру.

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