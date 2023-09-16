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Анапа поздравила побратим Гомель с 881-летием картиной, написанной вином

Мэр Анапы Василий Швец поздравил белорусский город-побратим Гомель с 881-й годовщиной и подарил председателю горисполкома Владимиру Привалову картину, исполненную в технике «винопись». Об этом сообщает администрация кубанского курорта.

Фото: пресс-служба правительства Анапы

Фото: пресс-служба правительства Анапы

На картине изображена главная достопримечательность Гомеля — дворец Румянцевых и Паскевичей. Выбор подарка обусловлен тем, что Анапа известна своим виноградарством и виноделием.

Утром анапчане вместе с гомельчанами возложили цветы к Братской могиле советских воинов и подпольщиков у Вечного огня. А после приняли участие в официальном мероприятии, посвященном празднованию Дня города.

Еще одним подарком для всех гомельчан стало выступление анапского ансамбля казачьей песни Зарница.

Михаил Волкодав

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