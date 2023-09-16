В Новороссийске высадили 185 деревьев в честь 185-летия города

В Новороссийске в честь 185-летия со дня основания города высадили деревья в количестве, соответствующем его «возрасту». Об этом сообщает местная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канад администрации Новроссийска Фото: Telegram-канад администрации Новроссийска

В торжественной высадке деревьев приняли участие почетные граждане города-героя, представители делегаций, депутаты и общественники.

Клены, липы и платаны посадили у памятников «Колодец жизни», «Непокоренным», на площади Героев и на улице, носящей имя легендарного майора Цезаря Львовича Куникова, который командовал группой десанта на Малую Землю в феврале 1943 года.

Сегодня также город отмечает 80-летие со дня освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Войска Гитлера больше года находились в городе. За Новороссийск шли тяжелые бои. Освобождение города связано с десантной операцией на Малой Земле. 16 сентября 1943 года 225-дневное противостояние на этом клочке земли завершилось разгромом противника. В 1973 году Новороссийску было присвоено почетное звание «Город-герой».

Михаил Волкодав

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