На Садовой-Спасской улице водитель Mercedes сбил пешехода

На Садовой-Спасской улице в районе д. 1/2 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель Mercedes въехал в автомобиль, остановившийся из-за неисправности. Пострадали несколько пешеходов, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП на Садовой-Спасской улице

Фото: Прокуратора г. Москвы ДТП на Садовой-Спасской улице

Фото: Прокуратора г. Москвы

По данным Telegram-канала Mash, в ДТП участвовали автомобили Mercedes GLE и Volkswagen. Водитель Mercedes сбил несколько пешеходов, один из них получил открытую черепно-мозговую травму. «Сам виновник ДТП не пострадал и от помощи отказался, второго же мужчину — владельца Volkswagen — увезли на скорой»,— сообщил канал.

Движение в районе затруднено — перекрыты третья, четвертая и пятая полосы. ГУ Следственного комитета РФ по Москве возбудило в отношении водителя Mercedes дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Московская прокуратура также проводит проверку по факту случившегося.