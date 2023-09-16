Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно передвигаться по России на поездах

Холдинг «РЖД» добавил новую категорию лиц, которые имеют право на бесплатные бессрочные поездки — льготу получили россияне, пережившие блокаду Ленинграда, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Льгота распространяется на лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». С каждым из них может бесплатно проследовать один сопровождающий»,— уточнили в пресс-службе.

Билеты на поезда дальнего следования на безвозмездной основе жители блокадного Ленинграда смогут приобрести на даты начиная 1 декабря 2023 года. Речь идет о транспорте, который курсирует по сообщениям внутри России, ограничений на количество поездок не будет.

При этом возможность приобрести билет в кассах доступна уже с 14 сентября. Для этого необходимо иметь при себе удостоверение о награждении знаком и документ, удостоверяющий личность. Блокадники и их сопровождающие освобождаются от внесения сборов за оформление билетов и платы за сервисные услуги и питание.

Отметим, что ранее эта мера поддержки распространялась на участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Право на бесплатный проезд восстановили для них с 23 апреля 2021 г. В настоящее время россияне, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеют право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также раз в год они могут бесплатно отправиться на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

Татьяна Титаева

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