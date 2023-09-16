В Темрюке стартовал второй этап Чемпионата Кубани по мотокроссу

В Темрюке стартовал второй этап Первенства и Чемпионата Кубани по мотокроссу, в котором участвует более ста спортсменов. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Темрюкского района Кубани Федора Бабенкова Фото: Telegram-канал главы Темрюкского района Кубани Федора Бабенкова

В соревнованиях участвуют спортсмены из Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Ставропольского края, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, а также из Краснодарского края, сообщил господин Бабенков в своем Telegram-канале.

Видео главы Темрюкского района Федора Бабенкова

«Накал эмоций болельщиков, виртуозное владение техникой, когда спортсмен с машиной единое целое,— не оставляют равнодушным никого. Особый восторг зрителей вызвал самый юный участник соревнований 2017 года рождения»,— добавил он.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram