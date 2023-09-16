Мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в массовом забеге «Кросс Нации»

В Тюмени в массовом забеге «Кросс нации» приняли участие около восьми тыс. человек. В мероприятии принял участие мэр Руслан Кухарук, сообщил он в своем Telegram-канале. Глава города вместе с коллегами пробежал 1 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Мэр Руслан Кухарук (посередине) во время забега "Кросс нации" Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Мэр Руслан Кухарук (посередине) во время забега "Кросс нации" Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

По данным информационного центра Тюменской области, жители региона пробежали дистанции от 400 м до 12 км. «На старт вышли как любители, так и профессиональные спортсмены, участники Олимпийских игр и ветераны спорта»,— сказано в сообщении.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, проводимое на территории России. Основная его задача — привлечение населения к занятиям физкультурой, легкой атлетикой, а также популяризации здорового образа жизни. Первый «Кросс нации» состоялся еще в 2004 году. Он традиционно проводится в третью субботу сентября.

Полина Хабарова

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