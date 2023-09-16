«Яндекс Погода»: 17 сентября в Черноземье будет малооблачно, до +23°

В воскресенье погода на территории Черноземья будет преимущественно малооблачной, а среднесуточная температура составит от +21° до 23°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего будет в Белгороде, где ожидается малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +23°. Жителей Тамбова ждет облачная погода и температура +21°.

В остальных регионах Черноземья 17 сентября будет малооблачно: в Липецкой и Орловской областях отметка термометра поднимется до +21°, а в Воронежской и Курской - до +22°.

Владимир Зоркий