МИД Таджикистана вызвал посла Киргизии из-за слов о территориальных претензиях

Посол Киргизии в Душанбе Эрлан Абдылдаев был вызван в МИД Таджикистана. Ему сообщили об обеспокоенности высказываниями вице-премьера Киргизии Камчыбека Ташиева о новых территориальных претензиях к Таджикистану.

«Было подчеркнуто, что подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию»,— говорится в сообщении МИДа.

15 сентября Камчыбек Ташиев призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий. По его словам, в Киргизии были найдены новые документы, согласно которым многие земли страны «перешли Таджикистану».

«Мы можем подтвердить это юридическими и историческими документами. Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то мы можем предъявить свои территориальные претензии на основании этих документов»,— сказал господин Ташиев. Он добавил, что власти страны намерены решать все вопросы дипломатическим путем. «В прошлом году был факт агрессии, и мы этого больше не допустим»,— отметил он.

С 14 по 16 сентября 2022 года на киргизско-таджикской границе были боестолкновения. Причиной стали разногласия сторон по поводу определения территориальных границ. В результате со стороны Киргизии погибли 59 человек, со стороны Таджикистана — 41. Позднее был подписан протокол об установлении мира. На сегодняшний день из 972 км границы между Киргизией и Таджикистаном согласованы 682 км.