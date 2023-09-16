Суд обязал три петербургские школы закупить макеты автоматов Калашникова

Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что руководство трех школ Невского района — №331, №323 и №339 — должно обеспечить кабинеты ОБЖ макетами автоматов Калашникова и текстами Конституции и воинских уставов, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В кабинетах ОБЖ по решению суда должны появиться следующие документы в количестве 15 экземпляров: Конституция РФ, федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», устав внутренней службы Вооруженных Сил, дисциплинарный устав Вооруженных Сил и устав гарнизонной и караульной служб. В дополнение к макетам обычного и модернизированного автомата Калашникова школы должны закупить учебные пособия по основам стрельбы.

Иск подала прокуратура в интересах неопределенного круга лиц по результатам проверки. Представители школ исковые требования признали и пояснили, что готовы оборудовать кабинеты ОБЖ всем необходимым.

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