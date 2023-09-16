У частного самолета Cessna в аэропорте Пулково лопнуло колесо

На территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге лопнуло колесо частного самолета Cessna. В связи с происшествием туда направились экстренные службы, сообщил телеканал 78 со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Воздушное судно готовилось к вылету, однако из-за инцидента ему пришлось вернуться к месту стоянки. Это не отразилось на работе аэропорта, рейсы осуществляются в обычном режиме. Детали происшествия изучают специалисты. На настоящий момент информации о пострадавших нет.

Ранее 16 сентября в Пулково были задержаны сразу четыре самолета рейса Санкт-Петербург — Москва. Это было связано с ограничениями на прием и вылет, которые ввели в столичном Внуково.

Татьяна Титаева

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