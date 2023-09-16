В Петербурге заработают комплексы по фиксации непристегнутого ремня безопасности

Водителей, которые управляют транспортным средством, не пристегивая ремень безопасности, будут выявлять в Санкт-Петербурге с помощью комплексов фотовидеофиксации (ФВФ). Камеры заработают в тестовом режиме 20 сентября, сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

Пренебрегающих правилами дорожного движения водителей будут штрафовать на 1000 рублей, согласно ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применений ремней безопасности). Комплексы ФВФ установлены в десяти местах: на Колпино и Таллиннское шоссе приходится по две камеры, одно устройство работает в Пушкине. Нарушающих норму административного комплекса также будут выявлять на участках: улица Пражская, д. 48/50, лит. А — к улице Турку — к проспекту Славы, Дунайский проспект, д. 61, лит. А — к Софийской улице, улица Дыбенко д. 13 к. 5 лит. А — к Искровскому проспекту, улица Народная — к Ивановской улице, п. Петро-Славянка, улица Софийская — к КАД.

Напомним, что на территории города работают 1073 видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения, закрепленных в КоАП РФ. Большая их часть, 1029 комплексов, стационарные, передвижных — 44 устройства.

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