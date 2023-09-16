В Краснодаре 30 сентября пройдет ярмарка финансовой грамотности, где жители города смогут получить бесплатные консультации. Об этом сообщает пресс-служба администрации кубанской столицы.

Ярмарка пройдет в ТРЦ «Красная Площадь» (ул. им. Дзержинского, 100) с 12:00 по 16:00. В мероприятия примут участие специалисты Банка России, налоговой службы, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда и Центра занятости.

Жители и гости Краснодара смогут получить консультации по экономическим вопросам и по подбору финансовых продуктов.

Михаил Волкодав

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