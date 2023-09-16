Глава фонда развития края возглавил структуру минстроя

Гендиректор АО «Фонд развития Пермского края» Алексей Бураков назначен директором АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Обе организации являются структурами региональных властей, ПАИЖК учреждено министерством строительства Пермского края. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», господин Бураков возглавил ПАИЖК 13 сентября.

В краевом минстрое к моменту публикации кадровое назначение прокомментировать не успели.



Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования было создано в 2005 году. ПАИЖК предоставляет займы и прочие виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции техзаказчика. С конца 2021 года общество возглавлял Юрий Мазунин, а до него в течение нескольких месяцев ПАИЖК руководила Нина Кирсань.

«Фонд развития Пермского края, которым руководит Алексей Бураков, учрежден региональным минимуществом. Фонд является основным региональным институтом развития и занимается инвестированием, в том числе в приоритетные проекты, оказывает услуги в сфере финансового посредничества и консультирует участников рынка по вопросам коммерческой деятельности, управления бизнесом, привлечения средств. Среди проектов фонда — развитие судостроения на базе Верхнекамского судостроительного комплекса, возведение ледовой арены в микрорайоне Ива и другие. Помимо ФРПК, господин Бураков с 2020 года возглавляет Корпорацию развития Пермского края (учредитель — минстрой), главным проектом которой являлось строительство ЖК «Любимов» в Березниках.



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Гендиректор АО «Фонд развития Пермского края» Алексей Бураков назначен директором АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Обе организации являются структурами региональных властей, ПАИЖК учреждено министерством строительства Пермского края. По сведениям сервиса «СПАРК-Интерфакс», господин Бураков возглавил ПАИЖК 13 сентября.

В краевом минстрое к моменту публикации кадровое назначение прокомментировать не успели.

Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования было создано в 2005 году. ПАИЖК предоставляет займы и прочие виды кредитов в рамках завершения долгостроев, исполняет функции техзаказчика. С конца 2021 года общество возглавлял Юрий Мазунин, а до него в течение нескольких месяцев ПАИЖК руководила Нина Кирсань.

«Фонд развития Пермского края, которым руководит Алексей Бураков, учрежден региональным минимуществом. Фонд является основным региональным институтом развития и занимается инвестированием, в том числе в приоритетные проекты, оказывает услуги в сфере финансового посредничества и консультирует участников рынка по вопросам коммерческой деятельности, управления бизнесом, привлечения средств. Среди проектов фонда — развитие судостроения на базе Верхнекамского судостроительного комплекса, возведение ледовой арены в микрорайоне Ива и другие. Помимо ФРПК, господин Бураков с 2020 года возглавляет Корпорацию развития Пермского края (учредитель — минстрой), главным проектом которой являлось строительство ЖК «Любимов» в Березниках.