30 лучших петербургских учителей получат премии городского правительства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о присуждении 30 учителям, прошедшим конкурсный отбор, премии в размере 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе губернатора.

Премия, вручаемая ежегодно, присуждается по результатам конкурса учителям, работающим в начальной, средней и старшей школе. Объем финансирования премии составляет 6 млн руб.

«Идеи и практики, прошедшие конкурсную экспертизу, востребованы сообществом петербургских учителей. Открытость экспертизы позволяет укрепить престиж профессии учителя»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Премии получат также лучшие педагоги дополнительного образования. По результатам конкурса 50 лучших преподавателей получат от правительства по 200 тыс. руб.

Правительством предусмотрены премии и для работников дошкольного образования. 100 воспитателей дошкольных образовательных учреждений города получат премии в размере 100 тыс. руб.

Премии присуждаются ежегодно по результатам конкурсного отбора.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте