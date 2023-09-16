Частный дом обрушился из-за взрыва газа в Новосибирской области

В Барабинске Новосибирской области частный дом обрушился в результате взрыва газа, два человека пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 13:18. Первый пожарно-спасательный расчет, прибывший на место, обнаружил горящий разрушенный бревенчатый дом. Пять минут потребовалось спасателям, чтобы локализовать пожар и три минуты на его ликвидацию. В результате взрыва двое мужчин получили травмы. Они госпитализированы в местную больницу.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Илья Николаев