Детский травмпункт в центре Челябинска планируют открыть в конце года

В Челябинске капитальный ремонт детского травмпункта, расположенного в здании на проспекте Ленина, 38, планируют завершить к концу 2023 года. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Ремонт единственного детского травмпункта в региональном центре продолжается с ноября прошлого года. После его закрытия, сообщалось, что медучреждение возобновит работу в августе этого года. Сегодня капитальный ремонт продолжается. В минздраве региона сообщили, что дата окончания исполнения контракта – 31 октября.

«Но с учетом того, что в ходе ремонта возникает необходимость в выполнении дополнительных работ, которые прорабатываются техническими решениями, а также увеличении сроков поставки материалов и оборудования в связи с введением специальных экономических мер существует риск увеличения сроков сдачи объекта»,– говорится в ответе минздрава региона на запрос «Ъ-Южный Урал». По данным ведомства, с учетом получения санитарно-эпидемиологического заключения на установку оборудования травмпункт начнет работу в конце 2023 года.

Сейчас юных челябинцев принимают во временном травматологическом пункте, расположенном в городской больнице №9 на улице 5-й Электровозная в Ленинском районе.

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