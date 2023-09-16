В Челябинске наградили победителей премии «Твердые знаки»

«Ъ-Южный Урал» вручил награды победителям премии «Твердые знаки». Церемония состоялась 15 сентября в автосалоне BMW в Челябинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автор Олег Кормильцев Фото: Автор Олег Кормильцев

Основным критерием при выборе номинантов и лауреатов являлось количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте информационных поводов, соответствующих номинациям. На этот раз учитывались публикации, вышедшие с 1 августа 2021-го по 31 июля 2023 года.

Победителями в шести номинациям стали:

• «Кадровый ответ» – Магнитогорский металлургический комбинат;

• «Везде есть» – «Макфа»;

• «Все свое» – АО «Автомобильный завод “Урал”» (Миасс);

• «Знаковый объект» – Городской курорт «Притяжение» (инвестор – председатель совета директоров ММК Виктор Рашников);

• «Важная сделка» –Концессионное соглашение между компанией «Синара – городские транспортные решения» и правительством Челябинской области о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске;

• «Ключевой девелопер» – Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций.

Кроме того, в этом году добавилась дополнительная номинация «Выбор редакции». Лауреатом стала первая в России благотворительная клиника для бездомных «Другая медицина».

Премия, учрежденная издательским домом «Коммерсантъ», вручалась в Челябинске второй раз.

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