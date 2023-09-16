В Краснодаре около тысячи спортсменов принимают участие в забеге «Кросс нации», который в рамках нацпроекта «Демография» проходит в 84 регионах России. Об этом сообщает администрация Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первый старт состоялся в 9.00 на главной Городской площади. Маршрут пролегает по улице Красной до здания Законодательного Собрания края, оттуда спортсмены тем же путем возвращаются обратно.

Уточняется, что каждый из участников выбирает дистанции по силам – от 1 до 5 или 10 км. Кросс бегут и шестилетние дети, и спортсмены в годах.

«Кросс нации» проводится с 2004 года.

Михаил Волкодав

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