В Краснодаре около тысячи спортсменов принимают участие в забеге «Кросс нации», который в рамках нацпроекта «Демография» проходит в 84 регионах России. Об этом сообщает администрация Кубани.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Первый старт состоялся в 9.00 на главной Городской площади. Маршрут пролегает по улице Красной до здания Законодательного Собрания края, оттуда спортсмены тем же путем возвращаются обратно.
Уточняется, что каждый из участников выбирает дистанции по силам – от 1 до 5 или 10 км. Кросс бегут и шестилетние дети, и спортсмены в годах.
«Кросс нации» проводится с 2004 года.
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