В Новороссийске в день освобождения от фашистов будут засаживать цветами горпарк

В Новороссийске в 80-летнюю годовщину освобождения города-героя от фашистов пройдет флешмоб, в ходе которого местные жители будут засаживать цветами парк Фрунзе. На мероприятие горожан пригласили местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Флешмоб пройдет под девизом «Стань героем родного города». Он призван превратить аллею в парке имени М.В. Фрунзе, где горожане любят отдыхать, в зеленый оазис.

Местные власти предложили жителям города принести свое любимое многолетнее растение и посадить его на главной аллее парка. «Можно выбрать цветы, деревья, кустарники или другие растения - все, что поможет создать удивительную атмосферу и привнести новые краски в общественное пространство», - уточнили в местной администрации.

16 сентября исполняется ровно 80 лет со дня освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. Войска Гитлера больше года находились в городе. За Новороссийск шли тяжелые бои. Освобождение города связано с десантной операцией на Малой Земле. 16 сентября 1943 года 225-дневное противостояние на этом клочке земли завершилось разгромом противника. В 1973 году Новороссийску было присвоино почетное звание «Город-герой».

Михаил Волкодав

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