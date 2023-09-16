Сеть PUNKT E планирует построить в Перми до конца года 15 электрозаправок

Федеральная сеть заправок для электромобилей PUNKT E планирует построить в Перми до конца 2023 года до 15 зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил руководитель направления по продаже систем балансировки мощности ООО «Пункт Е» Максим Кислицын во время круглого стола «Ъ-Прикамье» по цифровизации строительной отрасли, проведенного на Камском форуме профессионалов рынка недвижимости. «К концу года мы планируем нарастить общее количество станций до 270 — это все “быстрые” станции, “быстрый” ток от 50 до 150 киловатт. Большинство из них — у нас в собственности, мы являемся их владельцами, сами эксплуатируем, оперируем и занимаемся монетизацией»,— пояснил Максим Кислицын. Докладчик уточнил, что речь идет о публичных станциях, а также компания продвигает установку персональных «зарядок», которые устанавливаются на личном машино-месте на парковке у дома.

Всего в этом году компания PUNKT E «заходит» в десять новых для себя регионов. Господин Кислицын отметил тенденцию роста количества электромобилей в стране. Так, объемы регистрации новых электромобилей в РФ за первую половину 2023 года составляли более 4,4 тыс. машин. По мнению представителя PUNKT E, за второе полугодие 2023 года количество новых электромобилей в России может превысить 10 тыс.

В июне этого года стало известно, что в Пермь заходит федеральная сеть электрозаправок PUNKT E. Сообщалось, что компания вместе с пермской Корпорацией ПСС намеревается открыть в регионе около 30 электрозаправок. Планируется, что пермская компания предоставит заправочные станции собственного производства, а «Пункт Е» — программное обеспечение и бренд. Объем инвестиций в проект составляет около 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Федеральная сеть заправок для электромобилей PUNKT E планирует построить в Перми до конца 2023 года до 15 зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщил руководитель направления по продаже систем балансировки мощности ООО «Пункт Е» Максим Кислицын во время круглого стола «Ъ-Прикамье» по цифровизации строительной отрасли, проведенного на Камском форуме профессионалов рынка недвижимости. «К концу года мы планируем нарастить общее количество станций до 270 — это все “быстрые” станции, “быстрый” ток от 50 до 150 киловатт. Большинство из них — у нас в собственности, мы являемся их владельцами, сами эксплуатируем, оперируем и занимаемся монетизацией»,— пояснил Максим Кислицын. Докладчик уточнил, что речь идет о публичных станциях, а также компания продвигает установку персональных «зарядок», которые устанавливаются на личном машино-месте на парковке у дома.

Всего в этом году компания PUNKT E «заходит» в десять новых для себя регионов. Господин Кислицын отметил тенденцию роста количества электромобилей в стране. Так, объемы регистрации новых электромобилей в РФ за первую половину 2023 года составляли более 4,4 тыс. машин. По мнению представителя PUNKT E, за второе полугодие 2023 года количество новых электромобилей в России может превысить 10 тыс.

В июне этого года стало известно, что в Пермь заходит федеральная сеть электрозаправок PUNKT E. Сообщалось, что компания вместе с пермской Корпорацией ПСС намеревается открыть в регионе около 30 электрозаправок. Планируется, что пермская компания предоставит заправочные станции собственного производства, а «Пункт Е» — программное обеспечение и бренд. Объем инвестиций в проект составляет около 100 млн руб.