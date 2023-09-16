На свердловской трассе машина насмерть сбила пенсионерку и скрылась с места ДТП

На 337 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов неустановленная полицией машина сбила женщину и скрылась с места происшествия. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Серову, от полученных травм 70-летняя пострадавшая скончалась в больнице через полтора часа.

ДТП произошло в пятницу, 15 сентября, около 22:30. По предварительным данным ДТП, неустановленный водитель ехал со стороны Серова в сторону Екатеринбурга, где сбил пешехода, который двигался по правой стороне обочины. Женщина шла по ходу движения машин, нарушая правила дорожного движения.

Согласно п. 1 ст. 4. ПДД РФ, при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. А при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходы обязаны иметь при себе видимые водителям светоотражающие элементы.

Сейчас сотрудники ГИБДД Серова занимаются поиском водителя.

Полина Хабарова

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