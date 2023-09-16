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Два мужчины погибли в ДТП в Темрюкском районе в ночь на субботу

Два мужчины погибли в лобовой автоаварии, произошедшей в Темрюкском районе в ночь на субботу. Об этом сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

По данным полиции, трагедия произошла в 3.15. Местный житель двигался со стороны поселка Прогресс в сторону поселка Мирный на автомобиле Toyota и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом, после чего съехал с дороги .

Водители обоих автомобилей скончались на месте до приезда скорой помощи. Водителю отечественного авто было 34 года.

Михаил Волкодав

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