Два мужчины погибли в ДТП в Темрюкском районе в ночь на субботу

Два мужчины погибли в лобовой автоаварии, произошедшей в Темрюкском районе в ночь на субботу. Об этом сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

По данным полиции, трагедия произошла в 3.15. Местный житель двигался со стороны поселка Прогресс в сторону поселка Мирный на автомобиле Toyota и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗом, после чего съехал с дороги .

Водители обоих автомобилей скончались на месте до приезда скорой помощи. Водителю отечественного авто было 34 года.

Михаил Волкодав

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