Возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего в Южноуральске

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, на которого обрушились металлоконструкции. Несчастный случай на производстве произошел в Южноуральске, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, днем 11 сентября на территории одной из коммерческих организаций при выполнении погрузо-разгрузочных работ сотрудники складировали оцинкованные металлоконструкции на стеллажи. В какой-то момент на рабочего упал пакет ненадлежаще закрепленных конструкций. От полученных травм южноуралец скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают обстоятельства и круг виновных лиц.