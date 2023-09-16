Сбежавших из больницы малолетних брата и сестру отыскали полицейские в Ижевске

В столице Удмуртии сотрудники полиции разыскали двух детей в возрасте 12 и 11 лет. Брат с сестрой находились на стационарном лечении в больнице, однако вышли из учреждения, чтобы «погулять по району». Сообщение об их пропаже поступило от врача около 17:00 15 сентября, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Мобильных телефонов дети при себе не имели. Сотрудники полиции обследовали близлежащие дворы, детские площадки и подъезды домов. Отыскать детей удалось утром 16 сентября, после чего их доставили в отделение по делам несовершеннолетних.

Установлено, что ночью ребята укрылись в подъезде одного из домов по улице Ворошилова. Противоправных действий в отношении них не совершалось. В настоящее время детей передали в медицинскую организацию. Угрозы для их жизни и здоровья нет.