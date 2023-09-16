Жителю Сарапула не удалось оспорить решение призывной комиссии в суде

В Сарапуле местный житель обратился в суд, чтобы оспорить решение призывной комиссии. В частности, мужчина посчитал незаконным признание его годным к службе, поскольку на медицинском освидетельствовании его жалобы на состояние здоровья проигнорировали, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Так, в своем иске мужчина указал, что имеет медицинские документы, подтверждающие его жалобы на состояние здоровья. Это, в свою очередь, свидетельствовало о наличии у него заболевания. Однако медики не выдали ему направление на обследование, чтобы уточнить диагноз заболевания, в результате чего призывная комиссия «не могла сделать полноценный вывод о состоянии его здоровья».

Суд исследовал материалы дела, однако наличие у истца заболеваний, которые сделали бы его негодным к военной службе, не подтверждено. Мужчина также не предоставил доказательств суду. При этом оспариваемое решение комиссии уже было отменено как нереализованное, и в настоящее время не затрагивает прав мужчины. В результате этого суд отказал в удовлетворении требований.