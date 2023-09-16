Трампу понравились слова Путина о его планах урегулировать конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп позитивно оценил слова российского лидера Владимира Путина о готовности американского политика урегулировать кризис вокруг Украины. 12 сентября господин Путин заявил, что намерение господина Трампа разрешить конфликт на Украине в кратчайшие сроки «не может не радовать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis, Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis, Reuters

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи»,— сообщил Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу NBC News.

Политик вновь повторил свою мысль о том, что он в случае своего избрания на должность президента США готов разрешить украинский кризис «в течение 24-х часов». Конкретные детали своих предложений по урегулированию ситуации на Украине он раскрывать не стал, сославшись на то, что он «растеряет все козыри», если начнет рассказывать о деталях собственного мирного плана.

Кроме того, господин Трамп в очередной раз пообещал, что сумеет добиться мирного разрешения конфликта в самые кратчайшие сроки — еще до своей возможной официальной инаугурации в январе 2025 года.

Сейчас Дональд Трамп является претендентом на выдвижении в президенты США на выборах-2024 от Республиканской партии. На данный момент он является безусловным лидером республиканских праймериз, в случае победы на предварительном голосовании он получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года.

Подробнее о намерениях экс-президента США урегулировать конфликт на Украине читайте в материале «Ъ» «Трамп-миротворец»

Александр Кислов